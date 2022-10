Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht aus den USA ist besser ausgefallen als erwartet. Es wurden mehr neue Stellen geschaffen als prognostiziert. Damit erhöht sich der Druck auf die Fed hinsichtlich weiterer Zinsanhebungen. Der DAX, der zunächst zulegen kann, verliert weiter an Boden. Auch die Futures an der Wall Street weiten ihr Minus aus. In Kürze mehr.

