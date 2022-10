BOISE (IT-Times) - Der DRAM-Produzent Micron Technology plant eine gigantische Investition in den USA und will eine neue Fabrik zur Herstellung von Chips in der Region New York errichten. Micron Technology Inc. (Nasdaq: MU, ISIN: US5951121038), der einzige in den USA ansässige Speicherhersteller, will...

Den vollständigen Artikel lesen ...