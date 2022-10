Der deutsche Autozulieferer Continental ist heute das Schlusslicht im DAX. Die Aktie bricht um rund 6 Prozent ein. Dabei sehen Analysten viel Potenzial in der Aktie und raten zum Kauf. Was aber ist da los? Nach der jüngsten Erholung der Continental-Aktie von mehr als 12 Prozent, ging es am Mittwoch um sechs Prozent bergab. Viele Autowerte und vor allem die Autozulieferer hatte es getroffen. Dabei ist die Continental-Aktie aktuell an einer kritischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...