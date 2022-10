Wien (www.fondscheck.de) - Amundi Deutschland hat Joachim von Schorlemer in seinen Beirat berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Damit stärke die Tochter des gleichnamigen französischen Fondsriesen ihr Gremium binnen weniger Monate mit einem weiteren Experten. Im Mai dieses Jahres sei die Klimaschutzexpertin Silvie Kreibiehl in den Beirat eingezogen, der Ende 2018 gegründet worden sei. Damals habe Amundi unter anderem den ehemaligen EZB-Chefökonomen Jürgen Stark für den Expertenstab gewinnen können. ...

