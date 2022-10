Myonex, ein weltweit führendes Zulieferunternehmen für klinische Studien, gab heute den Abschluss seiner Übernahme des Geschäfts für klinische Studien und Verpackungen der Hubertus Apotheke in Berlin (Deutschland) bekannt. Das neue Unternehmen Myonex GmbH unterstützt das jüngste Wachstum von Myonex und stärkt seine Präsenz in der gesamten Europäischen Union.

"Der neue Standort in Berlin stärkt unsere Kompetenzen und Ressourcen in der EU sowohl im Bereich Verpackungen als auch im Bereich Beschaffung, einschließlich dezentraler Studien", so James Lovett, CEO von Myonex. "Insbesondere unser neuer deutscher Standort kann eine Reihe von Verpackungsdienstleistungen erbringen, darunter sekundäre und primäre Verpackungsdienste. Unser erfahrenes Team in Berlin arbeitet flexibel und effizient, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Entwicklung neuer Medikamente zu verbessern." Der Standort in Berlin wird erneut unter der Leitung von Stefan Dittmann, PhD stehen, der Markus Vogt, PhD., Myonex Vice President, Clinical Trial Packaging and Distribution direkt unterstellt sein wird.

Beide Unternehmen wurden als Apotheken in Privatbesitz vor über 30 Jahren gegründet und teilen ähnliche kundenorientierte Unternehmenskulturen. Hubertus hat sein Apotheken-Geschäft als Geschäft für nicht-klinische Entwicklungsabschnitte aufrechterhalten.

"Wir haben konsequent daran gearbeitet, diesen Übergang für unsere Partner zu optimieren und nahezu übergangslos zu gestalten", so Dr. Vogt. "Wir sind äußerst erfreut über die Vielzahl an Möglichkeiten, wie unsere neuen Kompetenzen alle Phasen ihrer klinischen Studien unterstützen können."

Über Myonex

