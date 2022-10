Berlin (ots) -- Ein Ladegerät für alle Mobiltelefone und Tablets - umwelt- und verbraucherfreundlich- USB-C-Anschluss bietet für tragbare Geräte Laden und Datenübertragung auf hohem Niveau- Wahlmöglichkeit beim Kauf - neue Geräte mit oder ohne Ladegerät kaufenDas Video zum Thema finden Sie im Newsroom des Europäischen Parlaments unter https://www.presseportal.de/nr/106967Das Europäische Parlament hat den Weg frei gemacht: Bald können Verbraucherinnen und Verbraucher in der EU ein einheitliches Ladegerät für ihre elektronischen Geräte verwenden.Bis Ende 2024 müssen alle Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, einen USB-C-Ladeanschluss haben. Ab Frühjahr 2026 gilt das auch für Laptops. Am Dienstag wurden die entsprechenden neuen Vorschriften vom Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg mit 602 zu 13 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Sie reihen sich ein in die umfassenderen Bemühungen der EU, Elektroschrott abzubauen und Verbraucher*innen nachhaltigere Optionen zu geben.Sobald die neuen Vorschriften gelten, braucht man nicht neue Ladegeräte für neue mobile Geräte. Ein einziges Ladegerät genügt dann für eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen tragbaren elektronischen Geräten.Alle Hersteller müssen ihre neuen Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer und Headsets, tragbaren Videospielkonsolen und Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Mäuse, tragbaren Navigationssysteme, Ohrhörer und Laptops mit einer Leistungsabgabe von bis zu 100 Watt, die mit einem Kabel aufgeladen werden können, mit einem USB-C-Anschluss ausstatten.Alle Geräte, die sich schnell laden lassen, haben in Zukunft die gleiche Ladegeschwindigkeit, sodass Geräte mit jedem kompatiblen Ladegerät in der gleichen Geschwindigkeit aufgeladen werden können.Förderung von technischen NeuerungenDa sich das kabellose Laden immer stärker durchsetzt, muss die Kommission bis Ende 2024 auch hier für Interoperabilität sorgen, damit negative Folgen für Verbraucher*innen und für die Umwelt verhindert werden. Damit wird auch dafür gesorgt, dass Verbraucher*innen in Zukunft nicht mehr an eine bestimmte Technik oder einzigen Hersteller gebunden sind.Bessere Verbraucherinformationen und mehr AuswahlSpezielle Etiketten sollen über die Ladeeigenschaften neuer Geräte informieren. Dadurch kann man leichter feststellen, ob bereits vorhandene Ladegeräte mit dem Neukauf kompatibel sind. So können Käufer*innen entscheiden, ob sie mit einem neuen Gerät auch ein neues Ladegerät kaufen müssen.Diese neuen Verpflichtungen sorgen dafür, dass Ladegeräte häufiger wiederverwendet werden. Sie sollen Verbraucher*innen helfen, Ausgaben von bis zu 250 Mio. EUR pro Jahr (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_4613) für unnötige Ladegeräte einzusparen. Entsorgte und ungenutzte Ladegeräte lassen in der EU jährlich etwa 11 000 Tonnen Elektroschrott (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/de/renditions/native) entstehen.ZitatDer Berichterstatter des Parlaments, Alex Agius Saliba (S&D, Malta) (https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home), sagte: "Das gemeinsame Ladegerät wird in Europa endlich Wirklichkeit. Wir haben mehr als zehn Jahre auf diese Vorschriften gewartet und können die derzeitige Fülle von Ladegeräten endlich der Vergangenheit angehören lassen. Dieses zukunftssichere Gesetz ermöglicht die Entwicklung innovativer Ladelösungen, und davon werden alle profitieren - von frustrierten Verbrauchern bis hin zu unserer empfindlichen Umwelt. Es sind schwierige Zeiten für die Politik, aber wir haben gezeigt, dass der EU die Ideen nicht ausgegangen sind, um das Leben von Millionen von Menschen in Europa zu verbessern und für andere Teile der Welt mit gutem Beispiel voranzugehen."Nächste SchritteDer Rat muss die Richtlinie förmlich billigen, bevor sie im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Sie tritt 20 Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Mitgliedstaaten haben anschließend 12 Monate Zeit, um die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, und 12 Monate nach dem Ende der Umsetzungsfrist müssen sie sie anwenden. Die neuen Vorschriften gelten nicht für Produkte, die vor dem Zeitpunkt der Anwendung auf den Markt gebracht worden sind.HintergrundinformationenSeit zehn Jahren hat das Parlament immer wieder die Einführung des einheitlichen Ladegeräts gefordert (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20210920IPR13170/einheitliches-ladegerat-ein-vom-parlament-lang-erwarteter-gesetzesvorschlag). Frühere Bemühungen, die Industrie dazu zu bewegen, dass sie die Zahl der mobilen Ladegeräte freiwillig verringert, führten nicht zu greifbaren Ergebnissen für die Verbraucher*innen in der EU. Am 23. September 2021 schließlich legte die Kommission den entsprechenden Gesetzesvorschlag (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_21_4613) vor.LinksMerkblatt zu den Verfahrensschritten - Funkanlagenrichtlinie: einheitliches Ladegerät für elektronische Geräte https://ots.de/zs3XUHWissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments: Briefing zum einheitlichen Ladegerät für elektronische Geräte https://ots.de/ofEVFyMultimediazentrum des Europäischen Parlaments - einheitliches Ladegerät https://ots.de/1Kb9Xd 