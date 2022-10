ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fedex nach einem Investorentreffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. das Meeting habe tiefere Einblicke in die aktuellen Herausforderungen und strategischen Prioritäten des Logistikkonzerns ermöglicht, schrieb Analyst Thomas Wadewitz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Notwendig sei aber, Taten und Ergebnisse folgen zu lassen, um die Skepsis der Anleger auszuräumen und den Aktienkurs wieder anzukurbeln./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2022 / 04:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2022 / 04:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US31428X1063

