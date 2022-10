Soeben wurde in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen für den Monat September veröffentlicht: Hauptindex 56,7 (Vormonat 56,9; für heute erwartet 56,0). Preise 68,7 (fünter Rückgang in Folge - Vormonat war 71,5). Auftragseingang 60,6 (Vormonat 61,8). Beschäftigung 53,0 (Vormonat 50,2). Geschäftsaktivität 59,1 (Vormonat 60,9) Non Manufacturing PMI in the United States decreased to 56.70 points ...

