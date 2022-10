Von Jack DentonBarron'sÜbersetzung: Laura MarkusMastercard hat eine neue Software auf den Markt gebracht. Mit "Crypto Secure" können Banken Käufe ihrer Kunden bei Krypto-Börsen, die bereits mit Betrug in Verbindung gebracht wurden, erkennen und möglicherweise blockieren. So will der Zahlungsdienstleister weiter in den Krypto-Bereich vorstoßen."Crypto Secure" soll Banken helfen einzuschätzen, welches regulatorische Risiko mit Krypto-Börsen und anderen Plattformen für digitale Vermögenswerte verbunden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...