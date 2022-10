Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 6. Oktober 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Florian WeberGrabschen, glotzen, Zoten reißen - Sexismus ist auf Volksfesten wie dem Cannstatter Wasen gang und gäbe. Doch wie weit darf der "Spaß" gehen? "Zur Sache Baden-Württemberg!" spricht auf dem Volksfest in Stuttgart mit Frauen, die dort feiern und arbeiten. Zu sehen in der Sendung am Donnerstag, 6. Oktober, ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/) zur Verfügung.Auf Volksfesten geht es traditionell eher derb zu: Viele Schaustellerbuden sind mit blanken Busen oder nackten Hintern bemalt und von der Bedienung im Festzelt wird erwartet, sexistische Sprüche oder gar handgreifliche Anmache gleichmütig zu ertragen. Die Hand auf dem Knie, der Arm um die Hüfte - im Gedränge der Bierzelte fallen Hemmungen und Grenzen. Und wenn der Stuttgarter Künstler DJ Robin seinen "Layla"-Song singt, grölen alle mit. Doch gehört Sexismus zum Feiern tatsächlich dazu? Mittlerweile regt sich Widerstand: Anzügliche Malereien werden überklebt und sexuelle Belästigungen nicht mehr hingenommen, sondern angezeigt.Weitere Themen der Sendung:- Wird die Homöopathie beim Schulmediziner ein Auslaufmodell? Gast im Studio: Christian Weymayr, Mitglied im "Münsteraner Kreis", einem Zusammenschluss von Wissenschaftler:innen, die ein Memorandum gegen die Homöopathie veröffentlicht haben.- Vor Ort: Homöopathie beim Arzt und in der Apotheke- Integriert und doch abschoben - Warum schickt das Land Arbeitskräfte wieder weg?Zur Sache Baden-Württemberg!Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5337440