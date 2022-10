Halifax, Ns (ots/PRNewswire) -HALIFAX, NS, 5. Oktober 2022 /PRNewswire/- Global Spatial Technology Solutions ("GSTS" oder "das Unternehmen"), ein nachrichtendienstliches Unternehmen für den maritimen Bereich, gab heute bekannt, dass es von der Canadian Space Agency (CSA) für einen Folgevertrag ausgewählt wurde, um eine neue KI-Lösung für maritime Risikoanalyse weiterzuentwickeln. Grenzschutz, Fischerei, Küstenwache, Militärbehörden und die Rüstungsindustrie werden direkt von dieser Fähigkeit profitieren, mit der Boote und Intentionen genau und zeitnah erkannt werden können. Dieses Projekt wird im Rahmen von Innovative Solutions Canada finanziert."Wir freuen uns sehr, diesen Vertrag erhalten zu haben. Wir werden jetzt eine einzigartige Fähigkeit für maritimes Risikomanagement weiterentwickeln, die wir bereits demonstriert haben und die von Fachleuten bewertet worden ist. Sie ergänzt die wachsende Liste hoch entwickelter Analysefunktionen, die mit unserer maritimen KI-Plattform OCIANATM entwickelt werden", sagte Richard Kolacz, CEO von GSTS. "Diese proprietäre Fähigkeit wird die Analyse der maritimen Risiken verbessern, um Sicherheit und Effizienz auf dem Wasser zu unterstützen.OCIANATM bietet Lösungen für Bootsmanagement und maritimes Risikomanagement für den Markt des globalen Seeverkehrs an. Die KI-Plattform erfasst eine breite Palette von sensorischen, ozeanografischen und operativen Datensätzen und unterstützt durch proprietäre Analysen die Entscheidungsfindung in Bezug auf den sicheren und effizienten Transport von Menschen und Gütern auf allen Wasserstraßen der Welt.Über GSTSGSTS ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für den maritimen Bereich. Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, durch den Einsatz innovativer Anwendungen, die auf neuen Datensätzen und Analysen basieren, weltweit Leben, Energie und die Umwelt zu retten. Wir ermöglichen verbesserte entscheidungsbasierte Operationen für zivile, gewerbliche, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden und -industrien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsts.ca.Medienkontakt:Stephen Martins, GSTS, E-Mail:info@gsts.caView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gsts-wurde-ausgewahlt-um-fahigkeiten-der-maritimen-risikoanalyse-mit-kunstlicher-intelligenz-ki-zu-verbessern-301641559.htmlOriginal-Content von: GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159058/5337450