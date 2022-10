Tesla-Chef Elon Musk will Twitter nun doch kaufen. Für schlappe 44 Milliarden US-Dollar! Das ganze Hin und Her sei nicht seriös findet Stefan Riße, Kapitalmarktstratege von Acatis Investment. w:o-TV einschalten.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion