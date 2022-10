Wien (www.anleihencheck.de) - Die Bundesfinanzierungsagentur Öbfa wird am 18. Oktober eine Milliarde Euro an grünen Bundesanleihen (ISIN AT0000A30H57/ WKN nicht bekannt) mit Fälligkeit 23.02.2023 ausgeben, nachdem es Anfang des Jahres bereits ein Debüt mit grünen Anleihen gab, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...