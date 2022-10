Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension. Solange der DAX also über dem 10er-EMA ist trotz eines möglichen Kursrücksetzers mit weiter steigenden Kursen zum 50er-EMA zu rechnen. Dabei würde ein weiterer Anstieg zum 50er-EMA aber nichts am übergeordneten Abwärtstrend ändern. Die Erholung würde sich lediglich ausdehnen, was nach dem vorherigen langen Kursrückgang nicht verwundern ...

