Kennen Sie schon den neuen Börsendienst FAST BREAK von Charttechnikexperte Stefan Klotter - https://bit.ly/3SQygNm Jetzt ausprobieren und 50 Prozent Rabatt sichern. Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch kaufen. Für schlappe 44 Milliarden US-Dollar! Das ganze Hin und Her sei nicht seriös findet Stefan Riße, Kapitalmarktstratege von Acatis Investment. Auf was sich Twitter- und Tesla-Aktionäre jetzt einstellen müssen, erfahren Sie bei w:o TV. Gleich einschalten! 00:00 Einleitung 01:25 Auswirkungen für Tesla - 03:00 Hat Musk zu viel Medienmacht - 04:06 Auswirkungen auf den Kapitalmarkt 06:06 Schreitet die SEC ein -