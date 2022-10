The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.10.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2022



ISIN Name

CA02735A1057 AMERICAN MANGANESE INC.

JP3521000004 CHUGOKU BK LTD

US09627J1025 BLUEROCK RESID.GR.REIT A

US29359J2033 ENSURGE MICROPOW.SP.ADR/4

US37890U1088 GLOBAL BL.THERAP. DL-,01

