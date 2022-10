Good News zu später Stunde: XXXLutz will Home24 übernehmen. Der österreichische Möbel-Riese teilte am Mittwochabend mit, man beabsichtige den Aktionären der Berliner Online-Möbelhändlers Home24 im Rahmen eines Übernahmeangebots 7,50 Euro je Aktie anzubieten. Die Offerte liegt damit um 124 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag. Das ist allerdings weit vom Ausgabekurs beim Börsengang im Juni 2018 von 28,50 Euro entfernt. Die Führungsspitze von Home24 jedenfalls unterstützt das Übernahmeangebot. ...

