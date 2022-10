The Quad wird 3-5 Filme pro Jahr mit einem selbstfinanzierten Budget von jeweils 3 bis 12 Millionen USD produzieren und einen Top-Influencer mit einem weltberühmten Regisseur und Schauspieler zusammenbringen

LOS ANGELES, Oct. 05, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ryan Kavanaugh verkündet zusammen mit Proxima Media und Amy Kim sowie Jaime Burke von Lifeboat Productions stolz ihre neue Banner-Produktionsfirma namens "The Quad". Matt Weaver und Jason Barhydt werden ebenfalls als Produzenten für das Unternehmen tätig sein, das sich auf abendfüllende Filme mit den Schwerpunkten Horror, Thriller, amerikanische Komödien und Liebesgeschichten spezialisiert hat. Ihr jährliches Programm besteht aus 3-5 Filmen mit einem selbstfinanzierten Budget von 3 bis 12 Millionen USD pro Film. The Quad nutzt die guten Beziehungen von Kavanaugh zu Top-Influencern und bringt sie mit weltberühmten Schauspielern und Regisseuren zusammen. The Quad hat bereits Verträge mit Top-Talenten abgeschlossen, darunter Charlie D'Amelio, Bryce Hall und King Bach.



In den nächsten 12 Monaten stehen nach der Fertigstellung von SKILL HOUSE die nächsten vier Filme von The Quad auf dem Programm.

"The Quad will die Grenze zwischen der Kultur der sozialen Medien und dem, was wir heute als Hollywood kennen, durchbrechen", sagte der Partner Ryan Kavanaugh. "Wir freuen uns sehr, Charlie D'Amelio, Bryce Hall und nun auch King Bachs schauspielerisches Können auf die Leinwand zu bringen. Ihr Talent ist grenzenlos und ihr digitaler Fußabdruck wird dazu beitragen, dass die Zuschauer wieder in die Kinos kommen. Ich freue mich sehr darüber, dieses neue Unternehmen mit den preisgekrönten Produzentinnen und treibenden Kräften Amy Kim und Jaime Burke an der Seite des erfahrenen Produzenten und Unterhaltungsexperten Matt Weaver ins Leben zu rufen."

"Wir freuen uns, diese Reise mit einem erfahrenen Produzenten wie Ryan anzutreten. Seine Liebe zum Filmemachen ist ansteckend und er hat den ständigen Wunsch, neue Räume in der Unterhaltungsindustrie zu schaffen. Die Menschen, die diese Filme machen, bringen eine Fülle von Erfahrungen mit, die für qualitativ hochwertige Projekte sorgen, die auf die Stärken der Talente ausgerichtet sind, um allen Filmfans erstklassige Unterhaltung zu bieten", fügten Amy Kim und Jaime Burke hinzu.

Zuvor produzierten Weaver und Kavanaugh gemeinsam den Grammy-nominierten Dokumentarfilm SCHLAFEN KANN ICH NOCH, WENN ICH TOT BIN über Steve Aoki für Netflix, den Dokumentarfilm THE FIRST MONDAY IN MAY über den Met Ball, der in Zusammenarbeit mit Anna Wintour für Magnolia Pictures produziert wurde, und das Tony-nominierte Broadway-Musical ROCK OF AGES, bei dem Weaver als Lead Producer und General Partner und Kavanaugh als Produzent tätig waren, sowie viele andere Fernsehsendungen und Inhalte.

Darüber hinaus wird Jason Barhydt von Triller gemeinsam mit The Quad produzieren. Barhydt arbeitete zuvor mit Kavanaugh an einigen seiner größten Hits, darunter KRIEG DER GÖTTER, OHNE LIMIT, DAS LEUCHTEN DER STILLE, ACT OF VALOR, SAFE HAVEN und THE FIGHTER.

Das dritte Projekt von The Quad, MILES RYDER, dessen Produktion noch in diesem Jahr beginnen soll, ist ein Thriller im Stil von JOHN WICK und DOCTOR STRANGE mit dem Komiker und Schauspieler King Bach in der Hauptrolle.

King Bach wurde zunächst als der Social-Media-Nutzer mit den meisten Followern auf der Plattform Vine mit über 11 Millionen Followern bekannt. Bachelor hat seinen Erfolg auf Vine in eine große Fangemeinde auf YouTube, TikTok und Instagram verwandelt, mit fast 23 Millionen Anhängern allein auf letztgenannter Plattform. Zuletzt spielte er in Ric Roman Waughs Sportdrama NATIONAL CHAMPIONS sowie in der Erfolgskomödie VACATION FRIENDS von 20th Century Studio und Broken Road Productions für Hulu. Bachelor hat auch in Serien wie THE MINDY PROJECT, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS und KEY & PEELE sowie in Filmen wie FIFTY SHADES OF BLACK, THE BABYSITTER und TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE mitgewirkt. Er wagte sich an die Schauspielerei mit über einem Dutzend Rollen, z. B. in NATIONAL CHAMPIONS, VACATION FRIENDS, FIFTY SHADES OF BLACK, TO ALL THE BOYS I LOVED BEFORE und der Serie "Black Jesus" auf Adult Swim.

The Quad befindet sich derzeit in der Postproduktion von SKILL HOUSE, dem ersten Teil des ab 17 Jahren freigegebenen Horrorfilm-Franchise mit Social-Media-Phänomen und TikTok-Star Bryce Hall, in Koproduktion mit der Produktionsfirma G-Unit Film & Television der weltweiten Hip-Hop-Ikone Curtis "50 Cent" Jackson. In dem Film spielt Hall an der Seite der Schauspielerveteranen Neal McDonough (Yellowstone, Arrow, The Flash) und Leah Pipes (The Originals, SCHÖN BIS IN DEN TOD).

Die Vorproduktion von The Quad für den mit Spannung erwarteten übernatürlichen Thriller HOME SCHOOL mit Charli D'Amelio, geschrieben von Casey Giltner, hat begonnen. Daniel Herther, SVP of Production bei Proxima, der die Entwicklung von Home School leitete, wird neben Kavanaugh, Barhydt, Burke und Kim mit Kavanaughs Partner Bobby Sarnevesht produzieren. Marc, Heidi und Dixie D'Amelio werden als Produzenten fungieren.

"Ich hatte vergessen, wie sehr ich die Kunst des Filmemachens liebe. Wenn ich zu meinen Wurzeln zurückkehre, wo ich den kreativen Prozess bei Projekten wie BROTHERS, THE BANK JOB, OHNE LIMIT, KRIEG DER GÖTTER, IMMORTALS, DAS LEUCHTEN DER STILLE, THE FIGHTER und vielen anderen mitgestaltet habe, erinnert mich dies daran, was ich am Filmemachen liebe. Zum ersten Mal habe ich mit Amy, Jaime und Matt die bestmöglichen Partner, um sicherzustellen, dass wir mit A+-Standard und -Qualität arbeiten und abliefern. Dieses Mal machen wir es auf unsere Art!", fuhr Kavanaugh fort.

Über Proxima Media und Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh, Gründer von Proxima Media und Mehrheitsaktionär von Triller, zählt zu den erfolgreichsten, produktivsten und meistgeehrten Managern der Unterhaltungsbranche. Mit seinem intelligenten Modell zur Filmfinanzierung gilt er als Schöpfer des "Moneyball"-Modells für Spielfilme. Er produzierte, vertrieb und/oder strukturierte die Finanzierung von mehr als 200 Filmen, die weltweit mehr als 20 Milliarden Dollar an den Kinokassen einspielten und 60 Oscar-Nominierungen erhielten. Er steht auf Platz 25 der umsatzstärksten Filmproduzenten aller Zeiten. Zu seinen Produktionen gehören Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Ohne Limit, Fighter, Ricky Bobby - König der Rennfahrer, Stiefbrüder und Mama Mia! Kavanaugh und Proxima leisteten Pionierarbeit bei einer innovativen Finanzierungsvereinbarung für Marvel nach dessen Insolvenz und entwickelten die Studio- und Finanzierungsstruktur, die zu Marvel Cinematic Universe führte. Mit Netflix baute er die SVOD-Sparte (Streaming) auf, die zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung des Unternehmens von 2 auf 10 Milliarden USD führte. Kavanaugh ist der Mitbegründer von Triller, eine von drei Social-Media-Apps mit dem schnellsten Wachstum. Vor kurzem leitete er die Übernahme, Fusion und Neuauflage der Social-Media- und Musik-App.

Er gründete außerdem das schlagkräftige Fernsehunternehmen Critical Content mit Top-Shows wie Catfish (MTV) und Limitless (CBS), das er für 200 Millionen USD verkaufte. Das Unternehmen unterhielt vor seinem Verkauf 40 Fernsehserien auf 19 Sendern. Kavanaugh hat zahlreiche Errungenschaften und Auszeichnungen erhalten, vom Producer of the Year Award von Variety, The Hollywood Reporter's Leadership Award über 40 Under 40 Most Influential People in Business von Fortune und Forbes' Fortune 400 bis hin zu Billion-Dollar Producer von Daily Variety und 100 Most Influential People in the World von Vanity Fair. Proxima und Kavanaugh werden von Neil Sacker vertreten.

Aufgrund seiner Leidenschaft für Tiere engagiert sich Kavanaugh auch für die Tierfuttermarke Dog for Dog, die für jedes gekaufte Produkt Hundefutter an lokale und nationale Tierheime spendet, um Hunde vor dem Einschläfern zu bewahren. Darüber hinaus war er in den Vorständen mehrerer Wohltätigkeitsstiftungen tätig, darunter die Sheriff's Youth Foundation und der Cedars-Sinai Board of Governors, und fungierte fast acht Jahre lang als Vorsitzender von Art of Elysian, um nur einige Aktivitäten aufzuführen.

Über Lifeboat Productions

Amy Kim und Jaime Burke sind preisgekrönte Produzentinnen mit über 20 Jahren vielfältiger Erfahrung. Sie haben Originalinhalte für alle führenden Streaming-Anbieter und Studios produziert, zu denen auch die Serie Surfside Girls für Apple+ und Undone für Amazon gehört. Kim begann ihre Karriere als Produzentin mit dem oscarprämierten Kurzfilm WEST BANK STORY, während Burke für 20th Century Fox arbeitete und Indie-Filme produzierte, bevor sie Lifeboat Productions gründeten. Lifeboat wird weiterhin seine Projekte produzieren sowie zusätzlich zu The Quad mit aktuellen und zukünftigen Partnern zusammenarbeiten.

Über Matt Weaver

Matthew Weaver wird Projekte für das Unternehmen produzieren. Zuvor produzierten Weaver und Kavanaugh den für einen Grammy nominierten Dokumentarfilm SCHLAFEN KANN ICH NOCH, WENN ICH TOT BIN über Steve Aoki für Netflix. Sie produzierten auch den Dokumentarfilm THE FIRST MONDAY IN MAY über den Met Ball, der in Zusammenarbeit mit Anna Wintour für Magnolia Pictures produziert wurde. Kavanaugh war außerdem Produzent des für den Tony nominierten Broadway-Musicals ROCK OF AGES, bei dem Weaver als Lead Producer und General Partner fungierte.