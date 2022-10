Bielefeld (ots) -Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat Folgen bis nach NRW: Hier zählen dieSicherheitsbehörden bisher exakt 1.058 Straftaten, die einen Bezug zu dem militärischenKonflikt in Osteuropa haben (Stand: 4. Oktober). Darunter 185 Gewalttaten, wie ein Sprecherdes Landeskriminalamtes (LKA) in NRW der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Donnerstagsausgabe) berichtet. Das ist etwa jede fünfte bis sechste Tat.Die meisten Straftaten rechnen die Ermittler dem pro-russischen Lager zu: insgesamt 593 Straftatenmit insgesamt 48 Gewaltdelikten. Bei 200 Vorgängen (davon 33 Gewalttaten) haben die Beamteneine pro-ukrainische Ausrichtung erkannt. Die übrigen Straftaten seien keiner der genannten Kategorienzuzuordnen, berichtet der LKA-Sprecher.Zudem stellten die Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit dem Krieg auch 76 polizeiliche Vorgängewegen Sexualdelikten fest. Nahezu alle richteten sich ukrainisch assoziierte Geschädigte, heißt es vom LKA.Insgesamt wurden 95 Geschädigte erfasst, eine deutliche Mehrheit hat eine ukrainische Staatsangehörigkeit.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/5337572