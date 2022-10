Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Wir alle haben Angst, an Krebs zu erkranken und dieses Risiko ist auch nicht auszuschalten, doch wir können etwas dafür tun, dass es gesenkt wird, durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und unseren Lebensstil. Marco Chwalek berichtet:Sprecher: "Früh erkannt, früh gebannt", kann man tatsächlich bei vielen Krebserkrankungen sagen. Denn es gibt Vorsorgeuntersuchungen, die Leben retten können, berichtet das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle erklärt uns, warum die Früherkennung so wichtig ist:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 19 Sekunden"Erstmal bezahlen die Krankenkassen die Krebsvorsorge-Untersuchung natürlich, ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Vorbelastung. Und die sollte man auch nicht hinauszögern, sondern unbedingt in Anspruch nehmen. Denn bei einigen Krebsarten gibt es gute Früherkennungsmöglichkeiten, zum Beispiel bei Brustkrebs und Darmkrebs."Sprecher: Warum haben Sie gerade eine Darmkrebs-Vorsorge angesprochen?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden"Weil das Risiko an Darmkrebs zu sterben, durch eine Darmspiegelung wirklich ganz dramatisch sinkt. Dabei kann nämlich der Arzt zum Beispiel Polypen erkennen, die während der Untersuchung sich ganz leicht entfernen lassen, aber zu spät erkannt, können sie eben zu Krebs führen. Man muss sich vor der Untersuchung auch keine Sorgen machen. Ich habe die erst kürzlich erst hinter mich gebracht, sie ist tatsächlich vollkommen schmerzfrei."Sprecher: Kann man außer den angebotenen Früherkennungsuntersuchungen noch etwas tun, um das Krebsrisiko zu senken?O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 22 Sekunden"Ja, natürlich. Risikofaktoren sind zum Beispiel Übergewicht, zu wenig Bewegung und auch Rauchen. Das kann man ja alles ändern. Also, wenn man sich gesund ernährt, mit viel Vollkornprodukten und Gemüse und aktiv im Alltag ist, hat man schon viel gewonnen. Das Problem ist, dass das Krebsrisiko bei Typ-2 Diabetes höher liegt, darum sollten diese Menschen auch ganz besonders gut auf sich achten."Abmoderation: Der "Diabetes Ratgeber" appelliert eindringlich an uns, zur Krebsvorsorge zu gehen, denn sie kann unser Leben retten.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.diabetes-ratgeber.netPressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5337576