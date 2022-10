Die großen Aktienindizes sind aktuell im Comeback-Modus. Auch Rohstoffe ziehen wieder an. Die Gründe sind vielfältig: Erstens haben die Märkte viel Negatives bereits vorweggenommen. Zugleich gibt es Zeichen der Hoffnung. In Europa fallen etwa die Gaspreise und Meteorologen prophezeien gute Voraussetzungen für einen milden Winter. Auch wenn die Prognosekraft von Meteorologen jenseits des Wochen-Horizonts nicht überschätzt werden darf, besteht am Markt berechtigtes Comeback-Potenzial. Wir machen bei drei Aktien den Check.

