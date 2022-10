The following instruments on XETRA do have their first trading 06.10.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.10.2022Aktien1 IT0005500571 IMPRENDIROMA S.P.A.2 CA6488301079 New Stratus Energy Inc.3 CA69841D1096 Pangea Natural Foods Inc.4 CA76132H1038 Resouro Gold Inc.5 US83303Y1055 Snap One Holdings Corp.6 US3647231063 Ganfeng Lithium Co. Ltd. ADR7 CA87612L1004 Targa Exploration Corp.8 CA75629Y1088 RecycLiCo Battery Materials Inc.Anleihen1 ES00001010J0 Comunidad Autónoma de Madrid2 GB00BMD8L905 Belvedere Leisure Resorts PLC3 DE000DD5A1J6 DZ BANK AG4 DE000LB2CAA5 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2VGC8 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2VGD6 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2VGF1 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2VGJ3 Landesbank Baden-Württemberg9 XS2544400786 Jyske Bank A/S10 SK4000021820 Slovenská Sporitelna AS11 XS2542914986 EDP Finance B.V.12 XS2525172867 European Bank for Reconstruction and Development13 DE000HLB78H6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB77P1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB77N6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB77M8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB77K2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HLB77S5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 XS2532473555 Smith & Nephew PLC