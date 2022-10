DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Der für das deutsche Privatkundengeschäft der Deutschen Bank zuständige Manager Lars Stoy gibt der Marke Postbank Bestandsschutz, will Filialen verändern, aber nicht reduzieren. "Wir haben gesagt, dass wir mit etwa 400 Standorten der Deutschen Bank planen, bei der Postbank werden es bis Ende kommenden Jahres 550 Standorte sein. Wir gehen aber auch neue Wege. In Unna haben wir die erste gemeinsame Filiale von Deutscher Bank und Postbank eröffnet - also beide Marken unter einem Dach", sagte der Manager. Flächendeckend Filialen ohne Bargeld soll es nicht geben - zumindest nicht in den nächsten Jahren.(FAZ)

IMMOBILIENSCOUT24 - Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) wirft Deutschlands Marktführer unter den Wohnungsportalen, Immobilienscout24, vor, er führe Verbraucher durch seine Werbung in die Irre. Hintergrund sind Werbeaussagen des Unternehmens, wonach Mietinteressenten bereits bei der ersten Wohnungsbesichtigung eine Schufa-Bonitätsauskunft vorlegen sollten. Der VZBV hat das Berliner Wohnungsportal nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nun in mehreren Punkten abgemahnt. Die Datenschutzaufsichtsbehörden hatten wiederholt erklärt, dass es unzulässig sei, zu einem solch frühen Zeitpunkt eine solche Auskunft von Mietinteressenten zu verlangen. Immobilienscout24 sieht sich nicht im Unrecht. (Süddeutsche Zeitung)

SCHUFA - Die Schufa will ihr Geschäftsmodell mit einer Reihe von neuen Dienstleistungen ausweiten. Die Auskunftei im Eigentum von Banken und Sparkassen fasst dabei eine Plattform ins Auge, die Angaben von Unternehmen zur EU-Taxonomie einheitlich bündelt und für Abfragen aufbereitet, wie Schufa-Chefin Tanja Birkholz sagte. Andernfalls müssten Firmen möglicherweise wiederholt gegenüber diversen Banken offenlegen, welche Anteile ihres Geschäfts dem europäischen Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeit entsprechen. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2022 00:40 ET (04:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.