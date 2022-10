DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Seoul fester - Konsolidierung in Hongkong

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Überwiegend freundlich ist am Donnerstag die Stimmung an den Börsen in Ostasien - die Aufwärtstendenz seit Beginn des als gewinnträchtig geltenden letzten Quartals des Jahres setzt sich fort. Lediglich Hongkong schert nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag leicht nach unten aus mit einem Minus von 0,4 Prozent. Anderenorts geht es nach oben, am kräftigsten in Seoul um 1,4 Prozent. Der Nikkei-225-Index in Tokio verbessert sich um 0,9 Prozent auf 27.365 Punkte. Das Marktbarometer in Sydney kann sich behaupten. In Schanghai wird weiterhin und auch für den Rest der Woche wegen der "Goldenen Woche" um die Nationaltagsfeierlichkeiten nicht gehandelt.

Die Aktienmärkte nehmen den Schwung der Wall Street mit. Dort hatten die Indizes zwar knapp im Minus geschlossen, sie hatten sich zuvor im Handelsverlauf aber von deutlicheren Anfangstiefs fast vollständig wieder erholt - und das vor dem Hintergrund stark ausgefallener Arbeitsmarktdaten, neuer falkenhafter Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank und im Gefolge dazu passend wieder deutlich anziehender Marktzinsen.

Beruhigt zeigen sich die Ölpreise im asiatischen Geschäft. Sie bewegen sich kaum, nachdem sie vortags wegen der mit 2 Millionen Barrel hoch ausgefallenen Förderkürzungspläne der Opec+ kräftig gestiegen waren, was zumindest vorübergehend auch die Börsen belastete. Ölaktien sind darauf gesucht, in Tokio gewinnen Inpex 2,2 und Idemitsu Kosan 1,5 Prozent, in Hongkong CNOOC 1,3 und in Sydney Woodside 2,8 Prozent.

In Hongkong steht das Debüt des Batterieherstellers CALB im Fokus, das wenig begeisternd ausfällt. Ausgegeben zu 38 Hongkong-Dollar kostet das Papier aktuell 37,95 Hongkong-Dollar.

In Tokio schnellen Rakuten Group um 4,1 Prozent nach oben, befeuert von Berichten, wonach Mizuho Financial Group (-0,1%) 20 Prozent an dem Internetunternehmen, das auch eine Internetbank betreibt, erwerben will.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering verteuern sich in Seoul um rund 3 Prozent nach dem Erhalt neuer Großaufträge. Das zieht auch die Kurse der verbundenen Unternehmen Hyundai Heavy Industries und Hyundai Mipo Dockyard mit nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.815,00 -0,0% -8,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.364,97 +0,9% -6,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.245,54 +1,4% -24,6% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag -16,9% Hang-Seng (Hongk.) 18.010,18 -0,4% -27,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.166,96 +0,4% +0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.426,64 +0,4% -10,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD EUR/USD 0,9911 +0,3% 0,9883 0,9972 -12,8% EUR/JPY 143,30 +0,3% 142,92 143,78 +9,5% EUR/GBP 0,8727 -0,0% 0,8729 0,8701 +3,9% GBP/USD 1,1357 +0,3% 1,1321 1,1461 -16,1% USD/JPY 144,58 -0,0% 144,61 144,25 +25,6% USD/KRW 1.401,27 -1,1% 1.416,50 1.412,57 +17,9% USD/CNH 7,0331 -0,5% 7,0713 7,0271 +10,7% USD/HKD 7,8497 -0,0% 7,8498 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6527 +0,6% 0,6490 0,6500 -10,1% NZD/USD 0,5791 +0,9% 0,5742 0,5747 -15,2% Bitcoin BTC/USD 20.380,19 +1,6% 20.059,74 20.243,38 -55,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,92 87,76 +0,2% +0,16 +24,9% Brent/ICE 93,53 93,37 +0,2% +0,16 +27,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.722,61 1.716,08 +0,4% +6,54 -5,8% Silber (Spot) 20,80 20,73 +0,4% +0,07 -10,8% Platin (Spot) 926,50 921,95 +0,5% +4,55 -4,5% Kupfer-Future 3,59 3,52 +1,9% +0,07 -18,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

