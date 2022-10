Man kauft das Terminalgeschäft von SM SAAM inklusive der Logistikdienstleistungen und dem damit verbundenen Immobilienvermögen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1 Mrd. $. Das Terminalgeschäft umfasst10 Terminals in sechs Ländern in Nord-, Zentral- und Südamerika und mit einem Containerumschlag von rd. 3,5 Millionen TEU im Jahr 2021. Hinzu kommen noch Aktivitäten im Bereich Containerlogistik an fünf Standorten. Die HAPAGLLOYD-Aktie konnte davon und von der Gesamtmarkterholung profitieren. Allerdings ist der Abwärtstrend noch intakt. Eine Gegenbewegung Richtung 250 € ist technisch drin, mehr angesichts der Rezessionswahrscheinlichkeit nicht.



