Mit einem Minus von 5,57 Prozent gab die Continental-Aktie am Mittwoch den Großteil dessen ab, was in den beiden Tagen zuvor an Boden gutgemacht wurde. Auch andere Zulieferer der Automobilindustrie standen unter Druck. Offenbar ahnen einige "bad news". Zu Recht?

