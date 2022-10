Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern dem Tempo der Vortage Tribut zollen müssen. Der DAX begann den Tag zunächst mit leichten Abschlägen, rutschte dann aber schnell immer weiter ab. Am Ende lag er bei 12.517 Punkten. Das ist ein Minus von rund 1,2 Prozent. Marktidee: Infineon Die Aktie von Infineon hatte im November 2021 ein 20-Jahres-Hoch markiert, startete im Anschluss aber eine ausgeprägte Korrekturphase. Zuletzt meldeten sich allerdings die Bullen zurück, der Kurs sprang in den vergangenen Tagen gleich über mehrere wichtige technische Marken. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist jetzt ein bestimmter Widerstand. Jetzt zum Börsenspiel Trader 2022 anmelden: https://tinyurl.com/2p9yhzr7 ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt ihr das aktuelle Magazin von DER AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1