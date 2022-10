Aktien: Biogen feiert Erfolg mit Alzheimer-Studie - Aktie zieht durch

Anzeige / Werbung Alzheimer gilt in den Industriestaaten als Volkskrankheit. Ihre Behandlung ist schwierig. Für einen Hoffnungsschimmer sorgt nun der US-Biotechnologiekonzern Biogen. Zig Millionen Menschen weltweit leiden unter Alzheimer. Für Pharmakonzerne bieten Therapien milliardenschwere Chancen. Doch große Erfolge in der Forschung sind bisher selten. Einen feiert nun der US-Biotechnologiekonzern Biogen. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Wie das Unternehmen mitteilte, hat ein mit dem japanischen Partner Eisal entwickeltes experimentelles Medikament den Fortschritt der Krankheit signifikant verlangsamt. Das seien die Erkenntnisse einer Phase-3-Studie, an der sich 1800 Alzheimer-Patienten beteiligt hätten. Lecanemab, so der Name des Mittels, hat laut Biogen den kognitiven und funktionalen Abbau über einen Zeitraum von 18 Monaten um 27 Prozent gesenkt - im Vergleich zu einem Placebo. Allerdings seien im Zusammenhang mit dem Medikament auch mehr Vorkommnisse von Gehirn-Schwellungen und kleineren Blutungen festgestellt worden. Biogen startet durch, aber wie lange? Die Aktie von Biogen profitierte von der Nachricht und sprang mit einem Gap (s. Ellipse) nach oben. Aktuell konsolidiert der Titel nach dem Kurssprung, knapp unter 260 Dollar hat sich aktuell eine Unterstützung herausgebildet. Der nächste Widerstand liegt bei 284 Dollar. Enthaltene Werte: US09062X1037,US7170811035,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )