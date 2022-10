DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG bis FREITAG: Wegen der sogenannten Goldenen Woche anlässlich des Nationalfeiertags bleiben in China die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Verhandlungen zwischen Elon Musk und Twitter über die Bedingungen für den Abschluss der vereinbarten Übernahme laufen weiter. Beide Seiten seien Stand Mittwochabend immer noch damit beschäftigt gewesen, über die Details zu verhandeln, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor hatte ein Informant gesagt, dass eine Einigung für Mittwoch angestrebt werde. Musk hatte am Dienstag eine überraschende Kehrtwende vollzogen und angekündigt, seinen Streit mit der Twitter Inc zu beenden und den 44 Milliarden Dollar schweren Kauf doch zu den ursprünglichen Bedingungen abschließen zu wollen. Zuvor habe Musk versucht, den Preis zu drücken, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Die Streitpunkte drehen sich den Informanten zufolge zum Beispiel darum, welche Erfordernisse für beide Seiten genau bestehen, damit ein Prozess abgewendet werden kann. Auch stehe die Frage im Raum, ob der Abschluss davon abhängen soll, ob Musk die erforderliche Finanzierung erhält. Die Parteien stehen unter Zeitdruck, da am 17. Oktober der Prozess starten soll.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 203.000 zuvor: 193.000

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.815,00 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.703,50 +0,7% Nikkei-225 27.374,07 +0,9% Hang-Seng-Index 18.084,10 -0,0% Kospi 2.243,86 +1,3% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 6.817,50 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Die Aufwärtstendenz seit Beginn des als gewinnträchtig geltenden letzten Quartals des Jahres setzt sich fort. Die Aktienmärkte nehmen den Schwung der Wall Street mit. Dort hatten die Indizes zwar knapp im Minus geschlossen, sie hatten sich zuvor im Handelsverlauf aber von deutlicheren Anfangstiefs fast vollständig wieder erholt - und das vor dem Hintergrund stark ausgefallener Arbeitsmarktdaten, neuer falkenhafter Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank und im Gefolge dazu passend wieder deutlich anziehender Marktzinsen. Ölaktien sind gesucht, nachdem die Ölpreise in Reaktion auf die von der Opec+ beschlossene kräftige Fördekürzung stark gestiegen waren. In Hongkong steht das Debüt des Batterieherstellers CALB im Fokus, das wenig begeisternd ausfällt. Ausgegeben zu 38 Hongkong-Dollar kostet das Papier aktuell 37,95 Hongkong-Dollar. In Tokio schnellen Rakuten Group um 4,1 Prozent nach oben, befeuert von Berichten, wonach Mizuho Financial Group (-0,1%) 20 Prozent an dem Internetunternehmen, das auch eine Internetbank betreibt, erwerben will.

US-NACHBÖRSE

Mit einem moderaten Plus von 0,5 Prozent reagierten Costco Wholesale auf die Mitteilung, dass der Umsatz im September 10,1 Prozent über Vorjahr lag. Under Armour gingen 1,5 Prozent höher um. Bei dem Sportartikelhersteller wird David Baxter zukünftig das Amerika-Geschäft führen, weil Stephanie Pugliese das Amt aufgibt. Baxter ist seit 2020 bei Under Armour.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.273,87 -0,1% -42,45 -16,7% S&P-500 3.783,28 -0,2% -7,65 -20,6% Nasdaq-Comp. 11.148,64 -0,2% -27,77 -28,7% Nasdaq-100 11.573,18 -0,1% -9,36 -29,1% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 920 Mio 1.078 Mio Gewinner 974 2.838 Verlierer 2.242 452 unverändert 130 120

Knapp behauptet - Nach dem fulminanten Quartalsauftakt kam es zu Gewinnmitnahmen, wobei sich die Indizes aber im Verlauf deutlich von einer schwächeren Eröffnung erholen konnten. Konjunkturdaten über den Erwartungen versetzten den zuletzt dominierenden Spekulationen über eine weniger harsche Geldpolitik der US-Notenbank einen Dämpfer. Im Gefolge der steigenden Ölpreise führte der Energiesektor (+2,1%) die Gewinner mit Abstand an. Autozone (+1,8%) profitierten von der Nachricht, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm um 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt wird. Tesla gaben um 3,5 Prozent nach. Anleger fürchteten, dass Tesla-Chef Elon Musk Aktien des Unternehmens verkaufen müsse, um die Übernahme von Twitter zu stemmen, hieß es.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 +3,7 4,10 340,4 5 Jahre 3,96 +10,5 3,86 270,1 7 Jahre 3,86 +10,5 3,76 242,1 10 Jahre 3,75 +11,4 3,63 223,9 30 Jahre 3,75 +5,2 3,70 185,0

Die Anleihen gerieten nach dem Anstieg der vergangenen Tage unter Druck. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Nach den soliden Konjunkturdaten hätten Anleger wieder verstärkt eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der Sitzung im kommenden Monat gespielt, hieß es aus dem Handel.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 % YTD EUR/USD 0,9924 +0,4% 0,9883 0,9972 -12,7% EUR/JPY 143,40 +0,3% 142,92 143,78 +9,6% EUR/GBP 0,8740 +0,1% 0,8729 0,8701 +4,0% GBP/USD 1,1354 +0,3% 1,1321 1,1461 -16,1% USD/JPY 144,52 -0,1% 144,61 144,25 +25,5% USD/KRW 1.399,91 -1,2% 1.416,50 1.412,57 +17,8% USD/CNY 7,1160 0% 7,1160 7,1160 +12,0% USD/CNH 7,0315 -0,6% 7,0713 7,0271 +10,7% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8497 +0,7% AUD/USD 0,6529 +0,6% 0,6490 0,6500 -10,1% NZD/USD 0,5793 +0,9% 0,5742 0,5747 -15,1% Bitcoin BTC/USD 20.311,39 +1,3% 20.059,74 20.243,38 -56,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich mit den besser als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten des Tages und den darauf steigenden Marktzinsen von den Verlusten der Vortage, der Dollarindex stieg um 1,0 Prozent. Die Anleger seien sich zudem im Klaren, dass starke Beschäftigungszahlen im US-Arbeitsmarktbericht am Freitag für eine Fortsetzung der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank sprechen würden, warnte ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,76 87,76 0% 0 +24,7% Brent/ICE 93,43 93,37 +0,1% +0,06 +27,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer zu, nachdem der Opec+-Ausschuss eine kräftige Förderkürzung um 2 Millionen Barrel pro Tag vereinbart hatte. Unterstützung kam auch von der staatlichen Energy Information Administration, die eine Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldete. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 87,76 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.723,26 1.716,08 +0,4% +7,19 -5,8% Silber (Spot) 20,82 20,73 +0,5% +0,10 -10,7% Platin (Spot) 929,15 921,95 +0,8% +7,20 -4,3% Kupfer-Future 3,59 3,52 +1,9% +0,07 -18,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die wieder steigenden Anleiherenditen und der festere Dollar drückten den Goldpreis. Die Feinunze ermäßigte sich um 10 Dollar auf 1.716.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

BRASILIEN

Die ausgeschiedene Mitte-Rechts-Kandidatin Simone Tebet hat dem linksgerichteten Präsidentschaftskandidaten Luiz Inácio Lula da Silva ihre Unterstützung zugesichert. Sie werde in der Stichwahl für Lula stimmen, "weil ich bei ihm einen Einsatz für die Demokratie und die Verfassung sehe, die ich bei dem Präsidenten (Jair Bolsonaro) nicht erkenne", erklärte Tebet. Ihre Partei MDB gab hingegen keine Wahlempfehlung für die Stichwahl ab.

NORDKOREA

hat am Donnerstag zum sechsten Mal innerhalb weniger Tage ballistische Raketen abgefeuert. Zwei Kurzstrecken-Raketen seien ins Meer vor der Ostküste Nordkoreas geschossen worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Dabei habe es sich anscheinend um einen anderen Raketentyp als bei vorherigen Starts gehandelt. Pjöngjang rechtfertigte die Abschüsse als Vergeltungsmaßnahmen für die gemeinsamen Militärübungen von Südkorea und den USA.

SAUDI-ARABIEN

Der saudische Staatsfonds besorgt sich frisches Geld am Anleihemarkt. Der Public Investment Fund hat Dollar-Anleihen mit Laufzeiten von fünf, zehn und 100 Jahren im Gesamtvolumen von 3 Milliarden Dollar ausgegeben. Saudi-Arabien will das Geld in den Umbau seiner Wirtschaft investieren.

UKRAINE

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückeroberung weiterer drei bisher russisch besetzter Ortschaften in der südukrainischen Region Cherson gemeldet. Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gehe weiter.

USA/VENEZUELA

Die US-Regierung bereitet Informanten zufolge eine Lockerung der Sanktionen gegen das autoritäre Regime Venezuelas vor, um der Chevron Corp die Wiederaufnahme der Erdölförderung zu ermöglichen. Im Gegenzug für die deutliche Lockerung der Sanktionen würde die Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro die seit langem unterbrochenen Gespräche mit der Opposition des Landes wieder aufnehmen.

AMAZON

Mit Blick auf die zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfindende Verkaufskampagne "Prime Day" hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an zwei Logistikzentren in Nordrhein-Westfalen zum Streik aufgerufen.

