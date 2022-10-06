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WKN: 798528 ISIN: FR0000066441 Ticker-Symbol: 72Y 
Frankfurt
06.10.22
08:02 Uhr
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Branche
Bau/Infrastruktur
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