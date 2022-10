Nachdem Volkswagen kürzlich den Sportwagenbauer Porsche erfolgreich an die Börse gebracht hat, können sich die Wolfsburger nun wieder voll und ganz ihrem eigentlichen Kerngeschäft widmen. Die Börse scheint hier einiges an Potenzial zu sehen, denn die Kurse konnte zuletzt spürbar zulegen und verzeichnen auch heute Morgen erneut ein Plus.

In der vergangenen Woche blickte Börsendeutschland gebannt nach Wolfsburg. VW hatte die Sportwagentochter Porsche an die Börse gebracht. Es war der größte Börsengang in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren. Volkswagen sammelte damit massiv Kapital ein, das in den kommenden Monaten eingesetzt werden soll, um die Sparte der E-Autos massiv voranzutreiben. Auch die Analysten sind positiv gestimmt…

Denn in der neuesten Studie haben sich die Investmentspezialisten von Goldman Sachs den Autobauer einmal ganz genau angeschaut. Vor einem zunehmend schwierigen Hintergrund hätten die deutschen Autobauer bisher in diesem Jahr starke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...