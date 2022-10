Neuchâtel (ots) -Sky, führender Sport-Aggregator der Schweiz, lanciert mit Sky-Sport.ch eine neue Online-Plattform für Sport-Informationen und ergänzt damit sein Sport-Streaming-Angebot mit frei abrufbaren Live-Statistiken, News, Videos, Spiel- und Hintergrundberichten und Interviews - in Echtzeit und ohne Werbung. Eine Schweizer Redaktion erstellt den lokalen Inhalt, der mit ausgesuchten internationalen Inhalten aus Deutschland und England (in deutscher Übersetzung) ergänzt wird. Damit baut Sky seinen Anspruch weiter aus, Schweizer Sportfans den ganzen Sport an einem Ort zugänglich zu machen.Sky-Sport.ch richtet sein Angebot an Sportbegeisterte und Fans, die aus einer Fülle an übersichtlichen Formaten auswählen können: dynamische Inhalte wie Live-Resultate, Mannschaftsaufstellungen und Live-Statistiken von laufenden Spielen und Wettbewerben sind ebenso über die Plattform verfügbar wie die letzten Breaking-News aus der Sportwelt. Wer ein Spiel verpasst hat, kann sich bequem die Highlight-Videos anschauen, die das Wichtigste zusammenfassen.Auch über das Neuste im Sport berichtet Sky-Sport.ch dank der Einbindung von internationalen Inhalten sehr zeitnah. Ein News-Feed informiert über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen praktisch in Echtzeit, während News-Artikel die relevanten Aspekte kompakt erklären. Zusätzlich geben Hintergrundberichte und Analysen tiefere Einsichten zu den wichtigsten Geschehnissen im Sport.Auf Sky-Sport.ch werden neben den internationalen Inhalten aus Deutschland und England, wo Sky zu den wichtigsten Newsplattformen zählt, auch laufend eigens von einer lokalen Redaktion produzierte Schweizer Inhalte veröffentlicht. Zum Start haben die Sky-Sport.ch-Experten rund um Andy Maschek Exklusivinterviews mit dem Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer und NHL-Star Nico Hischier geführt.Neben den dynamischen Inhalten und den Sportnachrichten stehen den Fans auf dem Portal zudem Hintergrundberichte, Videos und ein Archiv zum Abruf zur Verfügung - alles werbefrei.Während sich Sky-Sport.ch zu Beginn stark auf Fussball konzentriert hat, liegt der Fokus nun aber auch auf Eishockey, Formel 1, Tennis oder Golf. Natürlich werden auch andere Sportarten berücksichtigt, damit Fans keine wichtigen Ereignisse verpassen. Das Angebot liegt vorerst in Deutsch vor, auf Ende 2022 ist aber auch eine Lancierung von Sky-Sport.ch auf Französisch und in 2023 auf Italienisch geplant.Nicolas Jelsch, Sports & TV Director Sky Switzerland, freut sich über den Launch: "Sky-Sport.ch bietet top-aktuelle Online-Sportinformation für alle, ist aber auch eine smarte neue Erlebniswelt: wie Fans heute Sport schauen und wie sie sich über Sport informieren und ihn geniessen wollen, hat sich radikal verändert. Wir verlängern deshalb mit Sky-Sport.ch das Sporterlebnis über alle Kanäle hinweg, indem wir unser Streamingangebot nahtlos mit Online-Inhalten ergänzen, auch live. Sky ist so noch viel mehr der Ort, an dem Sportfans alles finden, was sie begeistert."Andy Maschek, der als Publizistischer Leiter der IMS Marketing AG die Redaktion von Sky-Sport.ch (http://sky-sport.ch/) leitet, ergänzt: "Sky bietet durch seine Position als 'Home of Sport' in Europa eine einmalige Fülle an Informationen, von denen wir die besten und relevantesten nun auf Sky-Sport.ch (http://sky-sport.ch/) anbieten - alles auf Deutsch. Dazu kommt der von uns erstellte Schweizer Inhalt, der Sky-Sport.ch (http://sky-sport.ch/) zu einer echten Schweizer Plattform macht - wie die Interviews mit Yann Sommer und Nico Hischier zeigen. Ich freue mich sehr darauf, Sky-Sport.ch (http://sky-sport.ch/) zusammen mit dem Team auf- und auszubauen.Über Sky SportSky ist der Sport-Aggregator der Schweiz: sämtliche Sportübertragungen von Sky Sport, UPC My Sport, Swisscom Blue Sport sind über die Sky Sport verfügbar. Highlights wie Bundesliga, Premier League, die Fussball-Weltmeisterschaft 2022, Formel 1, Skisport oder Golf und viele weitere Sportarten sind auf allen Geräten direkt über eine einzige App zugänglich. Zudem betreibt Sky unter Sky-Sport.ch ein frei zugängliches Online-Informationsportal für Sportfans. Sky - der ganze Sport an einem Ort.Pressekontakt:Matthias Graf079 300 03 93press@sky.chOriginal-Content von: Sky Switzerland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092261/100896089