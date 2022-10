XXXLutz will den Berliner Online-Möbelhändler Home24 übernehmen. Der Möbelriese teilte am Mittwochabend mit, er beabsichtige den Aktionären von Home24 im Rahmen eines Übernahmeangebots 7,50 Euro je Aktie anzubieten. Die Aktie springt um über 120 Prozent an. Wie an der Börse üblich, ziehen im Windschatten weitere E-Commerce-Aktien mit an.DER AKTIONÄR hat bereits über die Details des Übernahmeangebots berichtet: Die Home24-Offerte liegt um 124 Prozent über dem Schlusskurs der Aktie am Dienstag, ist ...

