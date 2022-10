Übernahme-Alarm in der Möbelbranche: Die home24-Aktie (WKN: A14KEB) schießt am späten Mittwoch um +120% auf 7,30 €. Nachdem sich der Online-Möbelhändler erst im Frühjahr die Deko-Kette Butlers geschnappt hat, wollen die Berliner nun selbst übernommen werden. Das Angebot des österreichischen Konkurrenten liegt 125% über dem letzten Schlusskurs. Wie sollten Investoren nun handeln? home24 mit Sitz in Berlin ist ein Online-Versandhändler für Möbel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...