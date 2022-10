Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auch im dritten Quartal 2022 hob sich der Schuldscheinmarkt mit seiner starken Performance wohltuend von der recht schwachen Dynamik des Corporate Bondmarkts ab, so die Analysten der Helaba.Knapp 6,6 Mrd. EUR seien in 43 Transaktionen platziert worden. Die größten valutierten Deals hätten von dem Spezialchemie-Distributeur Brenntag (ca. 640 Mio. EUR) sowie dem Versorger EnBW (500 Mio. EUR) gestammt. Im Schnitt seien die Transaktionen mit 153 Mio. EUR geringfügig kleiner gewesen als im Vergleichsquartal des Vorjahres. Seit Anfang des Jahres gerechnet belaufe sich das Emissionsvolumen inzwischen auf knapp 24 Mrd. EUR. Damit habe der Schuldscheinmarkt die Neun-Monats-Marke aller vorhergehenden Jahre hinter sich lassen können und bleibe weiter auf Rekordkurs. So habe sich zuletzt die Zahl der Deals in der Vermarktungsphase wieder spürbar erhöht und liege wie in den Monaten April bis Juni inzwischen wieder deutlich über dem Durchschnitt der letzten sechs Jahre. ...

