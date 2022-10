Pressemitteilung der Greencells GmbH:

Substanzielle Wertsteigerung der Entwicklungspipeline und dynamisches Wachstum des EPC- und O&M-Geschäfts

Die Greencells GmbH, ein weltweit tätiger EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, erwartet für die kommenden Jahre ein deutliches, profitables Wachstum. Die Grundlage hierfür bildet das integrierte Geschäftsmodell der Gesamtgruppe im Zusammenspiel mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd., die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist. Da ein Großteil der Projekte aus der stark wachsenden Entwicklungspipeline der Schwestergesellschaft in gesicherte EPC- und O&M-Aufträge für die Greencells GmbH mündet, wird sich die bestehende Vollauslastung in diesen Bereichen in den kommenden Jahren nahezu vollständig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...