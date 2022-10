Berlin (ots) -Klimawandel und Gesundheit, Pandemievorsorge, Ernährungssicherheit, digitale Transformation, nachhaltige Gesundheitssysteme für die Welt und die Rolle Deutschlands, der G7 und G20 in der globalen Gesundheit - Themen wie diese stehen auf der Agenda des World Health Summit 2022 vom 16.-18. Oktober in Berlin. Zum ersten Mal wird der World Health Summit gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation WHO veranstaltet. Zu dem dreitägigen Treffen werden weit über 300 Sprecher:innen aus allen Regionen der Welt erwartet: Mehr als 20 Regierungsverantwortliche und Minister:innen, Vertreter:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und von internationalen Organisationen, sowie rund 40 Vertreter:innen der WHO.Journalist:innen können sich noch bis 12. Oktober für die Teilnahme vor Ort akkreditieren, Informationen dazu finden Sie unten.Für die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, den 16. Oktober, 18:00 Uhr haben unter anderem zugesagt: Bundeskanzler Scholz, WHO-Generaldirektor Tedros, UNICEF Direktorin Russel, sowie per Video UNO Generalsektretär Guterres und Frankreichs Präsident Macron.Mehr zur Eröffnung (https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2022/KEY-01)Sprecher:innen 2022 (unter anderem):- Olaf Scholz, Federal Chancellor, Germany- Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director-General, World Health Organization (WHO)- Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, Germany- Svenja Schulze, Federal Minister of Economic Cooperation and Development, Germany- Bettina Stark-Watzinger, Federal Minister of Education and Research, Germany- Steffi Lemke, Federal Minister for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection, Germany- Jane Ruth Aceng Ocero, Minister of Health, Uganda- Ellen Johnson Sirleaf, Former President, Liberia & Co-Chair of the Advisory Board of "Our Common Agenda," United Nations- Katsunobu Kato, Minister of Health, Labour and Welfare,Japan- Charles Michel, President, European Council- Didier Drogba, Former Soccer Player, Ivory Coast- Akinwumi Adesina, President, African Development Bank Group- Gordon Brown, Ambassador for Global Health Financing, World Health Organization (WHO)- Awa Marie Coll-Seck, Minister of State to the President, Senegal- Axel R. Pries, World Health Summit President- Christos Christou, International President, Doctors Without Borders- Matshidiso Moeti, Regional Director for Africa, World Health Organization (WHO)- Seth Berkley, CEO, Gavi, the Vaccine Alliance- Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust- Marco Lambertini, Director-General, World Wildlife Fund (WWF) International- Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund (UNICEF)- Carla Vizzotti, Minister of Health, ArgentinaMehr zu Sprecher:innen (https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/program-speakers/speakers.html) und Programm (https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/program-speakers/program.html)Bitte beachten Sie auch den folgenden Termin am Dienstag, 18.10., 12:30 Uhr:Polio Pledging Moment: Investing in a Polio-free Future for More Resilient Health Systems.Mehr Infos: https://www.conference.worldhealthsummit.org/Program/Session/WHS2022/KEY-05Der WHS 2022 ist der erste gemeinsame World Health Summit mit der WHO und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.Ziele des WHS 2022: Innovative Lösungen zur Verbesserung der globalen Gesundheit finden, globale Gesundheit als zentrales politisches Thema implementieren und die globale Gesundheitsdebatte im Sinne der UN-Nachhaltigkeitsziele vorantreiben.Presseinformationen:https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center.htmlAkkreditierung bis spätestens 12.10., 18 Uhr:https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center/accreditationDer gesamte World Health Summit 2022 ist presseöffentlich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Pressekontingent für die Vor-Ort-Teilnahme begrenzt ist.Die digitale Teilnahme am gesamten Programm ist frei. Die Zoom-Links finden Sie während des WHS 2022 auf www.worldhealthsummit.org. Fragen können über Q&A gestellt werden und Bild und Ton nach Absprache genutzt werden. Quelle: World Health SummitDie Aufzeichnungen aller 60 Sessions stehen anschließend hier zur Verfügung:https://www.youtube.com/worldhealthsummitFür die Vor-Ort-Teilnahme gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt aktuellen COVID-19 Regelungen des Landes Berlin.World Health Summit16.-18. World Health Summit16.-18. Oktober, 2022Hotel Berlin Central DistrictStauffenbergstraße 26Berlin, Germany & Digitalwww.worldhealthsummit.orgWHS2022