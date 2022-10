Streik bei Lufthansa-Tochter Eurowings

Werbung



Neuer Aufruhr für Lufthansa. Die Pilot:innen der Tochtergesellschaft Eurowings streiken am heutigen Donnerstag - sie fordern längere Ruhezeiten. Betroffen waren beispielsweise Flüge von Köln und Düsseldorf aus. Dies ist bereits der dritte Streik innerhalb der Lufthansagruppe im laufenden Jahr. Zuvor gab es bereits Streiks der Kernmarke Lufthansa, worauf der Ruf der Airline stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Damit reißen die Unruhen um die in der Corona-Zeit vom Staat unterstützte Airline nicht ab.





Sie interessieren sich für Derivate, Zertifikate und/oder Optionsscheine unterschiedlicher Art und ihre Funktionsweise? "Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen." Dies hat schon Benjamin Franklin vor langer Zeit gesagt. In unserer hauseigenen Zertifikate-Akademie der HSBC können Sie sich über einzelne Funktionsweisen und Produkte als auch über praktisch anwendbare Strategien informieren. Kompakt und übersichtlich können Sie kostenfrei die Unterlagen von über 8 Jahren ganz einfach und bequem als PDF herunterladen. Und falls Sie gerade keine Zeit haben: Die PDF können Sie auch zu einem späteren Zeitpunkt und ohne Internetverbindung studieren.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



