Der Markt für Anleihen wird derzeit von zwei gegenläufigen Kräften bewegt: Zum einen steht in den USA und Europa eine Rezession an, was für sinkende Zinsen spricht. Zum anderen erhöhen die Zentralbanken im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen "Bei Langläufern sehen wir daher allmählich Potenzial", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Am kurzen Laufzeitende dagegen drohen noch deutlich steigende Renditen." Die wirtschaftliche Situation hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten kontinuierlich ...

