Hannover (www.anleihencheck.de) - Die britischen Inflationszahlen für Februar dürften zunächst weiter abnehmenden Preisdruck signalisieren, so die Analysten der Nord LB.Die Belastung durch hohe Energiepreise sei weiter zurückgegangen, auch auf Seiten der Dienstleistungspreise zeichne sich eine gewisse Entspannung ab. Für die Notenbank knüpfe die Frage nach dem künftigen Lockerungstempo jedoch vor allem an die Risiken beim Zollstreit mit den USA an, weshalb in der vergangenen Woche zunächst eine Zinspause eingelegt worden sei. Mit EZB-Ratsmitglied Villeroy und dem Präsidenten der Minneapolis Fed Kashkari würden zudem zwei wichtige geldpolitische Stimmen auf beiden Seiten des Atlantiks zu Wort kommen. Unternehmensseitig würden u.a. die Veröffentlichungen von Porsche und RENK Einblicke in derzeit mit Argusaugen beobachtete Zweige der deutschen Industrie erlauben. ...

