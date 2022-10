NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns im Vorfeld der Zahlen für das dritte Quartal sei in seinen Augen enttäuschend ausgefallen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Konsensschätzungen dürften daher sinken./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 02:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 02:46 / EDT



ISIN: GB00BP6MXD84

