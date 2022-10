Anglo Pacific Group PLC gab gestern bekannt, dass der Unternehmensname in Ecora Resources PLC geändert wurde.



Der neue Name spiegele die erfolgreiche Umwandlung von einem Unternehmen, das sich hauptsächlich mit Kohleabgaben befasst, in ein Unternehmen wider, das bis 2026 voraussichtlich über 90% seiner Einnahmen aus Rohstoffen erzielen werde, die für eine nachhaltige Zukunft erforderlich seien.



Das Kürzel des Unternehmens wird an der Londoner und an der Torontoer Börse von "APF" (London) und "APY" (Toronto) auf "ECOR" geändert. Die Aktien des Unternehmens werden von heute an unter dem neuen Namen gehandelt. Die Website wurde ebenfalls geändert und lautet nun: www.ecora-resources.com.



Die bestehenden ISIN- und SEDOL-Nummern für die Stammaktien der Gesellschaft bleiben unverändert.



