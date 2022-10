FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Shop Apotheke nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe die erwartete Umsatzbeschleunigung und überraschend ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) berichtet, schrieb Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er zeigte sich beeindruckt von den ungeachtet des schwierigen Umfelds bestätigten Jahreszielen. Viele andere Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen hätten zuletzt Gewinnwarnungen ausgesprochen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 06:45 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012044747

SHOP APOTHEKE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de