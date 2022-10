München (ots) -Alles andere als ein Schmäh! Am 6. Oktober 2022 startet die erste österreichische Promi-Reality-Show "Forsthaus Rampensau" auf ATV - und gleichzeitig auf Joyn, wo das Format unmittelbar nach der TV-Ausstrahlung zur Verfügung steht. Wer vom österreichischen Charme nicht genug bekommt, findet ab dem 6. und 12. Oktober 2022 insgesamt neun weitere Reality-TV-Formate von ATV kostenlos auf Joyn. Dazu zählen u. a. Highlights wie "Die Lugners", "Trucker Babes Austria", "Tinderreisen" und "Nacktes Österreich"."Forsthaus Rampensau", Staffel 1 von Österreichs erster Promi-Reality-TV-Show ab 6. Oktober 2022 exklusiv und kostenlos auf JoynIn der neuen Reality-Show ist der Name Programm: Reality-TV-Queen Tara Tabitha, Zoo-Tierchen Bambi Bruckner, Promi-Friseur Josef Winkler, Tinderking Luis und weitere österreichische Reality-Stars ziehen paarweise mit Lebenspartner*in oder Buddy ins "Forsthaus Rampensau", einer Selbstversorgerhütte auf 1.300 Metern Höhe im Kärntner Lavanttal. Beobachtet von über 30 Kameras verbringen die extrovertierten und mitteilungsfreudigen Promis zwei Wochen in mehr oder weniger trauter Gemeinsamkeit, absolvieren sportliche Wissens- und Geschicklichkeitsspiele und wollen sich gegenseitig den Weg zum Sieg abschneiden. Wer sich gegen den Rest erfolgreich durchsetzt, wird zur "Rampensau 2022" gekürt.Weitere Highlights aus der ATV-Mediathek exklusiv und kostenlos auf JoynDie Suche nach der großen Liebe, Frauen mit starken Geschichten und das Leben der Reichen und Schönen - Österreich zeigt sich von seiner besten Seite mit diesen Highlights auf Joyn: Nur ein Wisch auf dem Handy und dem ersten Date steht nichts im Wege. Das Format "Tinderreisen" begleitet paarungswillige Singles mit einer versteckten Kamera auf der Suche nach Mr. oder Mrs. Right quer durch Europa - die komplette erste Staffel ab 6. Oktober 2022 auf Joyn. Die Österreicher*innen, ein Volk der Nackerpatzln. Wirklich? Die Reportage-Reihe "Nacktes Österreich" zeigt Menschen, die ihre Freizeit am liebsten im Adamskostüm verbringen - Staffel 2 ab 6. Oktober 2022 auf Joyn. In "Teenager werden Mütter" zeigen junge Mamas ihr turbulentes Leben zwischen Kindern, Beziehungsstress und Liebesglück - die 13. Staffel ab 6. Oktober 2022 auf Joyn. Die wohl kurioseste Liebes-Doku-Soap Österreichs, "Amore unter Palmen", begleitet Kulturliebhaber Harry, Pensionistin Uschi und die stets gutgelaunte Salzburgerin Lydia auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Liebesglück in Senegal, Jamaika und Ghana. Alle Liebesgeschichten, angefangen mit Staffel 1, sind ab 6. Oktober 2022 auf Joyn zu sehen. Ab 6. Oktober 2022 stellen sich außerdem die Fahrerinnen in "Trucker Babes Austria" jeden Tag den Herausforderungen ihres Berufes und geben in der dritten Staffel der Dokumentation ein kräftiges Hupsignal für Frauen am Steuer von dicken Brummern! Der wohl bekannteste Jungesselle Österreichs, Richard "Mörtel" Lugner, öffnet in "Die Lugners" die Türen zu seiner schillernden und glamourösen Welt - Staffel 19 ab 6. Oktober 2022 auf Joyn. Wer macht die Schönen und Reichen eigentlich so schön? "Ein Leben für die Schönheit" begleitet Österreichs prominenteste Schönheits-Chirurg:innen bei ihrer Arbeit und in ihrem Privatleben - Staffel 2 ab 12. Oktober 2022 auf Joyn. Wer von der österreichischen Schickeria noch nicht genug bekommen hat, kann sich auf "Tara & Moni in Kitz und Moritz" freuen. Kitzbühel und St. Moritz sind im Winter die Hotspots für Millionäre, um zu feiern und sich in Szene zu setzen. Da dürfen Party-Prinzessin Tara Tabitha (136 k Follower*innen auf Instagram) und ihre beste Freundin Moni nicht fehlen. Die beiden partyfreudigen Damen zieht es zu den Winter-Domizilen des internationalen Jetsets, wo sie dem Luxusleben der Prominenz näherkommen möchten - Staffel 1 ab 12. Oktober 2022 auf Joyn.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. Die Joyn GmbH steht unter der Leitung von Tassilo Raesig und René Sahm.Pressekontakt:Für weitere Informationen zu dieser Meldung kontaktieren Sie bitte:Vanessa FrodlDirector PR, Communications & Social MediaMobil: +49 175 181 5848vanessa.frodl@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5337947