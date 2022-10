Der Euro ist eine der schlechtesten Assetklassen in diesem Jahr. Seit Anfang Januar hat die europäische Einheitswährung gegenüber dem US-Dollar rund 14 Prozent an Wert verloren, obwohl der Euroraum einen leichten Überschuss in der Leistungsbilanz (verglichen mit einem sehr großen amerikanischen Defizit) sowie relativ niedrige Staatsschulden (97 Prozent des BIP, in Amerika 126 Prozent) vorweisen kann.Es ist die Geopolitik, insbesondere der Krieg in der Ukraine, die an den Devisenmärkten dominiert. ...

