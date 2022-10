Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam ernennt fünf neue Fondsmanager für seine Investment Grade Credit-, Multi-Asset-, Anleihen- und Equity Market Neutral-Teams, so Candriam in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der globale Multi-Asset-Manager mit Fokus auf nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Investieren reagiert damit auf die anhaltende Nachfrage der Anleger nach seinem herausragenden Produktangebot. Alle fünf Fondsmanager werden in Paris tätig sein. ...

