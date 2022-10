WATS annonce la nomination de son Directeur général

WATS, éditeur de logiciels spécialisés dans le partage de connaissances, fait évoluer son équipe de direction en annonçant la promotion d'Olivier JOURDRAN au poste de Directeur général. Cette nomination s'inscrit dans un contexte de forte accélération de la société qui souhaite désormais passer d'une position de Start-up en Scale-up.

Stéphane et Philippe, co-fondateurs de l'entreprise, ont évoqué avec Olivier dès début 2022 cette trajectoire. Associés depuis 3 ans et dans le contexte de croissance de l'entreprise, il était prévu de longue date qu'Olivier succède à Philippe pour cette phase d'accélération. Olivier JOURDRAN a pour objectif d'accompagner l'entreprise dans sa nouvelle stratégie de croissance en France et à l'international. Dans ce contexte, il veillera à faire évoluer l'organisation actuelle, déployer la nouvelle stratégie commerciale et à nouer de nouveaux partenariats. Pour mener à bien sa mission, il peut s'appuyer sur sa parfaite connaissance de l'entreprise où il occupait le poste de Directeur commercial depuis 2019.

Olivier JOURDRAN, Directeur général de WATS « Je suis fier de prendre le relais de Philippe qui nous a permis de lancer avec succès les opérations de WATS auquel j'adresse toutes mes amitiés. Ma mission va désormais consister avec Stéphane NGO à passer un nouveau cap et à déployer notre offre à l'échelle industrielle. Nous bénéficions de l'ensemble des éléments nécessaires pour mener à bien notre projet en conjuguant hyper-croissance, satisfaction client et équipe d'experts. WATS a pour ambition de devenir une référence mondiale dans l'univers de travail collaboratif et du partage de connaissances. »