26 % Kursplus in zwei Jahren: Das macht Hoffnung! Die Frage ist natürlich, woher das kommen sollte. Vielleicht vom guten Wochenstart in die verkürzte Woche, der starken Dynamik bei den US-Aktien am Montag, der hierzulande ein Feiertag gewesen ist? Oder auch von woanders. Die Statistik gibt eine Antwort. Wie ein findiger Schreiberling über das Portal Yahoo Finance herausgefunden hat, könnte es eine statistische Chance dahin gehend geben. Lass uns das einmal etwas näher beleuchten. 26 % Kursplus in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...