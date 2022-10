Lange stand Anleiheemittent Henri Broen Holding für einen Börsengang auch mit Aktien in der Watchlist. Heute war es nun im Freiverkehr Düsseldorf so weit. Der erste Kurs im Freiverkehr Düsseldorf wurde bei 10 EUR festgestellt. Auf Basis der Aktienzahl errechnet sich eine Marktkapitalisierung zum Börsenstart von 500 Mio. EUR. Die Henri Broen Holding N.V. will auch abseits von Immobilienprojekten wachsen.Foto: ...

