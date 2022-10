Neckarsulm (ots) -Wenn TikTok Star Emir Bayrak und Kaufland das Who-is-Who der TikTok-Welt zu einer exklusiven Party einladen, kann es nur einen Grund haben: Es gibt ein neues, innovatives Food-Produkt zu feiern, welches Emir Bayrak nach mehr als einem Jahr Arbeit präsentiert. Mit insgesamt mehr als 6,5 Millionen Followern auf TikTok und Instagram gehört er zu Deutschlands größten Influencern. Nun präsentiert er seine eigene Limo "EMYO", die ab sofort erstmalig, exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen erhältlich ist. Passend dazu sind der Kurzfilm über die Entstehung von EMYO und weitere unterhaltsame Inhalte (https://youtu.be/9TuN9VXckfo)ab sofort auf den Social-Media-Kanälen von EMYO und Kaufland zu sehen."Emir ist für jeden Spaß zu haben, so kennen ihn seine Fans. Und genau deshalb haben wir uns für den Launch nicht irgendeine Geschichte ausgedacht, sondern eine, die widerspiegelt, wie er ist und was ihm wichtig ist. Emir ist ein Familienmensch, der immer gute Laune verbreitet - sowohl alleine als auch gemeinsam mit seinen Schwestern", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Kaufland Marketing Deutschland. Für Video und Event arbeitete Kaufland wieder mit der Agentur DEPARTD zusammen.Bekannt ist Emir Bayrak vor allem für seine humorvollen Kurzvideos. Aus ihnen hat er sogar ein Buch produziert mit dem Titel "Lass mal machen. Ideen und Challenges für jede Situation". Zusammen mit dem Berliner Produkt Start-up LIMITD hat Emir nun seine erste eigene Limo entwickelt. Besonders sind nicht nur die Namen - Blueberry Bay, Orange Family und Mermaid Fantasy - auch der Geschmack ist anders: Jede EMYO Sorte ist ein fruchtig-frischer Mix aus drei verschiedenen Früchten, nicht zu süß, besonders prickelnd. Die Limo hat 10 Prozent Fruchtanteil und ist frei von künstlichen Aromen. "EMYO schmeckt einfach lecker, sieht geil aus und in jeder Dose steckt extrem viel Liebe, Leidenschaft und Arbeit. Man muss sie einfach probieren", sagt Emir Bayrak.Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehört der erfolgreiche YouTuber CrispyRob, Tik Tok-Star HeyMoritz, Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen" und Twitch-Streamer Knossi.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationDominik KnoblochRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-144833presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5338087